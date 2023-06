Stiri pe aceeasi tema

- Trupa "Zdob si Zdub" lanseaza un nou videoclip, creat cu ajutorul inteligentei artificiale, pentru piesa „Muma Padurii".Piesa face parte din albumul „Bestiarium", material aparut in toamna anului 2019. Videoclipul experimental a fost filmat si editat de producatorul de clipuri Igor Levinski, care…

- Indragitul vlogger Selim The Kid lanseaza un nou single si videoclip, “Ferrari Fantoma”. Piesa este o colaborare cu Petre Stefan, fiind produsa de Scuze X. Videoclipul a fost filmat la Pitesti, in regia lui Alexandru Petcu, de productie ocupandu-se chiar tatal lui Selim, Meko. “Dupa cum stiti, pe langa…

- Alessiah surprinde inceputul verii cu melodia “On My Way”, alaturi de un videoclip filmat la pitorescul lac Como din Italia, oferind o calatorie muzicala captivanta prin peisajele sale spectaculoase și atmosfera romantica. Piesa “On My Way” surprinde esența cautarilor interioare, a curajului de a urma propriile…

- Cea mai noua colaborare muzicala vine de la un cuplu de artiști la care nu s-a gandit nimeni ca ar putea scoate o piesa frumoasa impreuna. Este vorba de Simona Nae și Luis Gabriel care au parte de o intalnire muzicala speciala pentru piesa “Floare de NU MA UITA”! Videoclipul este pe masura iar duetul…

- Jean Gavril și Vlad Flueraru lanseaza piesa Asasina, intr-o colaborare fresh ce imbina perfect mai multe stiluri muzicale cu un concept inedit. Cei doi artiști le-au pregatit fanilor și un videoclip spectaculos, care sa mearga mana in mana cu tema principala a melodiei. O recunoști pe „asasina” din…

- Delia, artista cameleonica, fresh, cu personalitate nonconformista, iși surprinde fanii cu lansarea videoclipului pentru ”Lololo”, piesa care este considerata de o parte dintre fanii artistei, ”hitul verii”. Piesa a fost compusa de Ion Vlad, Alex Cotoi, Delia Munteanu, versuri Ion Vlad, iar producția…

- florianrus promite sa va fure o lacrima și un zambet in același timp cu noul sau videoclip. Piesa ,,Pana atunci” vorbește despre calatoria din punctul A, cel al suferinței, in punctul B, la momentul in care ,,vei dansa pe piesa care te-a facut sa plangi”. Videoclipul piesei il regasește pe Florian calatorind…

- Fanii muzicii bune vor avea parte de o surpriza caci se pune la cale un super proiect muzical. Anul 2023 vine cu o colaborare inedita intre 2NormaL&What’s UP & Emeric Imre care lanseaza ”Regina”, o piesa inspirata din ”Nebun de alb”. Eduard Cotoara, solistul 2NormaL, a venit cu ideea de a face o piesa,…