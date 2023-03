Delia, blocată în mijlocul protestelor violente de la Paris. ”Suntem aici!” Delia și Razvan Munteanu, soțul sau, au fost surprinși la Paris de violentele proteste de strada ce au baricadat nu doar capitala Franței ci intreaga țara. Au trecut prin gaze lacrimogene și au ajuns cu greu la hotel. 3,5 milioane de oameni au ieșit in strada nemulțumite de deciziile guvernului cu privire la noua reforma a pensiilor. Cei doi au ajuns cu greu la hotel incercand sa nu fie prinși intre mulțimea furibunda și forțele de ordine, iar imaginile pe care le-a prezentat au starnit ingrijorarea celor ce urmaresc postarile solistei. La un moment dat, in mijlocul filmarii, solista (40 ani)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

