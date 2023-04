Delia, aspru criticată de fani pentru ultima apariție: „Îți strici frumusețea” Delia a aparut pe rețelele de socializare cu un machiaj special, iar fanii au reacționat imediat, cu critici dure. Au fost, insa, și unii care au vazut arta din spatele machiajului „ciudat”. In cele mai recente fotografii distribuite in mediul online, vedeta apare intr-o poza purtand un machiaj grafic, cu cercei in sprancene. In alte fotografii, Delia apare cu un make-up cat-eye și cu unghii negre, extrem de lungi. „Aoleu fatuca, m-ai speriat pe mine și pe cațelul meu. A inceput sa latre cand te-a vazut! (…) Ești pierduta pe alta planeta, femeioooo, nu mai știi cu ce sa ieși in evidența sa nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

