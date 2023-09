Stiri pe aceeasi tema

- Experți de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, alaturi de echipele din structurile Inspectoratului General de Aviație și Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, sunt intr-o vizita de lucru in Polonia, la fabrica firmei producatoare de elicoptere medii-grele Black Hawk pentru…

- Decizia strategica a Romaniei de a aloca 2,5% din PIB apararii este o oportunitate pentru industria de aparare locala de a primi infuzia de capital necesara. O companie care a beneficiat din plin este Airbus Helicopters Romania. Fabrica de elicoptere de la Ghimbav, Brașov, a reușit sa-și revitalizeze…

- In zilele de 18 și 19 septembrie 2023, in zona Valea Iașului din județul Argeș se desfașoara un exercițiu de tip Livex, denumit Blue Mountain, la care participa jandarmii argeșeni și personal din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor, Departamentului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului…

- Jandarmii și reprezentanții ISU, ai armatei și ai Inspectoratului General de Aviație participa la un exercițiu de neutralizare a unor elemente paramilitare. Exercițiul se numește Blue Mountain și se desfașoara in județul Argeș.Exercițiul are loc luni și marți, in zona Valea Iașului din județul Argeș.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența vor avea o structura specializata pentru misiunile de salvare și de stingere a incendiilor pe Marea Neagra, care va fi dotata cu nave multirol și elicoptere „Black Hawk”. Anunțul a fost facut de șeful Departamentului pentru Situații…

- In ultimele 24 de ore, la nivel national, salvatorii au actionat pentru gestionarea a 1.716 situatii de urgenta. Cele mai multe solicitari au fost inregistrate pentru acordarea de prim ajutor, 1.331 de persoane fiind asistate medical. In conformitate cu un comunicat de presa trimis din partea Inspectoratului…

- Prima nava multirol de cautare, salvare si de interventii la incendii pe mare din dotarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), construita cu fonduri europene in valoare de 20,3 milioane de euro in Santierul Naval Damen Galati, a fost lansata la apa vineri, in prezenta ministrului…

- Un centru de intretinere, reparatii si revizie (MRO) pentru elicoptere Black Hawk ar urma sa fie deschis la Bacau, printr-un parteneriat intre compania americana Lockheed Martin, care produce și avioanele F-35, si compania romana Aerostar SA. Romania a semnat deja un acord-cadru pentru a cumpara 12…