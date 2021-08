Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in meciul dintre FC Voluntari și FCU Craiova, scor 2-1, Adam Nemec (35 de ani) a evoluat in premiera pentru clubul ilfovean. FC Voluntari - FCU Craiova 2-1 » Gabi Tamaș, prima victorie din cariera de președinte-jucator! Clasamentul ACUM Varful slovac, care a parasit Dinamo in urma cu 3 saptamani,…

- Dario Bonetti (59 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut o conferința de presa inainte de meciul cu Academica Clinceni, programat luni, 2 august. Așa cum a facut-o și dupa meciul din etapa 2, pierdut in fața celor de la FC U Craiova, scor 0-1, antrenorul italian a declarat ca elevii sai nu sunt…

- Dinamo va juca luni, de la 21:30, cu Academica Clinceni, in etapa a treia din Liga 1, iar fanii roș-albilor se revolta. Formația din „Ștefan cel Mare” va juca din nou intr-o zi de luni, pentru a treia oara la rand, dupa disputele cu FC Voluntari (3-2 pe 19 iulie) și cu FCU Craiova (0-1 pe 26 iulie).…

- Dinamo a fost invinsa de FCU Craiova, 0-1, dupa un meci excelent facut de elevii lui Adrian Mutu, care au dominat meciul inca de la inceput și au avut marile ocazii. Craiova a avut momente foarte bune de joc, au creat constant pericol la poarta lui Mihai Eșanu, iar puștii lui Bonetti au replicat doar…

- Dario Bonetti (59 de ani), antrenorul lui Dinamo, l-a laudat pe Deian Sorescu (23) la finalul meciului caștigat de echipa sa cu FC Voluntari, scor 3-2. Cronica meciului Dinamo - Voluntari 3-2 » „Chiar daca au stat doar in furtuna, n-au uitat de vremea buna” Capitanul lui Dinamo, considerat a fi principalul…

- Gazeta a prezentat azi oferta oficiala pe care Legia Varșovia, campioana Poloniei, i-a facut-o lui Dinamo pentru Deian Sorescu (23 de ani, extrema dreapta). Mario Nicolae, managerul „cainilor”, a dezvaluit pentru GSP ca propunerea Legiei a fost declinata. CONTEXT: Din informațiile GSP, polonezii sunt…

- Paul Anton (30 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a comentat eliminarea din Cupa Romaniei. Dinamo a caștigat manșa retur a semifinalelor cu Astra, 1-0, dar a pierdut la loviturile de departajare, scor 4-5. Cronica manșei retur, AICIIn cealalta semifinala joaca maine, de la 20:30, Viitorul Pandurii și…

- Dusan Uhrin jr. (53 de ani), antrenorul lui Dinamo, a oferit declarații dupa manșa retur a semifinalei Cupei, cu Astra. Giurgiuvenii s-au calificat in finala, dupa 5-4 la loviturile de departajare și 1-0 pentru „cainii roșii” in timpul regulamentar. Cronica manșei retur, AICIIn cealalta semifinala…