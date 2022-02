Stiri pe aceeasi tema

- Deian Sorescu, 24 de ani, a transmis azi primul mesaj dupa transferul de la Dinamo la Rakow Czestochowa, locul 3 in Polonia. „Patru ani in acesta echipa, aici pot spune ca m-am format ca fotbalist profesionist și mai ales ca persoana, atația colegi, atația oameni cu care am colaborat și sentimentul…

- Ely Fernandes (27 de ani, extrema stanga) a fost dorit de Dinamo. Jucatorul din Capul Verde, aflat pe faraș la Farul, e prea scump insa pentru „caini”. Din informațiile GSP, Ely Fernandes a cerut un salariu mare, in jur de 10.000 de euro lunar, prea mult pentru ce poate sa ofere Dinamo in prezent, chiar…

- Dupa ce marți seara Iuliu Mureșan, administratoru special al lui Dinamo, a anunțat ca s-a ințeles cu Rakow Czestochowa asupra transferului lui Deian Sorescu, azi alb-roșii au anunțat ofical desparțirea de golgeterul lor. Deian Sorescu pleaca din „Ștefan cel Mare”, mijlocașul ajungand la Rakov, ocupanta…

- La finalul conferinței de presa in care a vorbit despre situația lui Deian Sorescu și curațenia din lotul lui Dinamo, Mircea Rednic (59 de ani) s-a intrebat de ce a ales Edi Iordanescu (43) sa plece de la FCSB fara sa fie despagubit. Antrenorul „cainilor roșii” este confuz cu privire la desparțirea…

- Titular cu Gaz Metan (1-0), Andrei Dumiter a fost cel mai slab jucator de la FCSB! Folosit și pe fondul formei modeste aratate de Keșeru in ultima vreme, atacantul de 22 de ani a avut cifre groaznice in deplasarea de la Mediaș. Dumiter a tot cerut in ultima vreme sa joace mai mult, insa prestația lui…

- Adrian Mihalcea, actualul antrenor al Unirii Slobozia, a analizat situația de la Dinamo și a explicat declinul lui Deian Sorescu. Folosit ca fundaș dreapta și mijlocaș ofensiv, Deian Sorescu a inceput excelent sezonul, cu 5 goluri in trei etape. Ulterior, acesta a evoluat tot mai slab și a mai marcat…