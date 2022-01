Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea clubului Dinamo Bucuresti a anuntat, miercuri, 19 ianuarie, ca a ajuns la un acord pentru transferul definitiv al jucatorului Deian Sorescu (24 ani) la KS Rakow Czestochowa, formatie care ocupa locul trei in prima liga din Polonia. Sosit la Dinamo in vara lui 2018, Sorescu a jucat 134 de…

- Dupa ce marți seara Iuliu Mureșan, administratoru special al lui Dinamo, a anunțat ca s-a ințeles cu Rakow Czestochowa asupra transferului lui Deian Sorescu, azi alb-roșii au anunțat ofical desparțirea de golgeterul lor. Deian Sorescu pleaca din „Ștefan cel Mare”, mijlocașul ajungand la Rakov, ocupanta…

- ​Deian Sorescu se va transfera la echipa poloneza Rakow Czestochowa, a anunțat, marți, administratorul special al clubului Dinamo, Iuliu Muresan."Am iesit acum de la birouri, am semnat actele de transfer pentru Deian Sorescu. Suma e aproape de cea vehiculata în ultima perioada. Au…

- Administratorul special al clubului Dinamo, Iuliu Muresan, a declarat marti, la Digi Sport, ca a semnat actele pentru transferul jucatorului Deian Sorescu la echipa poloneza Rakow Czestochowa, conform news.ro. "Am iesit acum de la birouri, am semnat actele de transfer pentru Deian Sorescu.…

- Astazi poate fi ziua finala a negocierilor dintre Dinamo și Rakow Czestochowa, locul 3 din Polonia, privind transferul lui Deian Sorescu (24 de ani). Șefii lui Dinamo au primit de curand o oferta nemulțumitoare din partea polonezilor. „Cainii” au anunțat ca solicita pentru Deian 800.000 de euro, plus…

- Farul și Dinamo au remizat, scor 2-2, intr-un joc amical. Deian Sorescu a marcat golul de 2-2 și spune ca nu vrea sa vorbeasca despre plecarea din „haita” decat in momentul in care situația va fi clarificata in totalitate. Dinamo este concentrata pe vanzarea lui Deian Sorescu, 24 de ani, la Rakow Czestochowa…

- Deian Sorescu are bagajele facute pentru Polonia, iar Dinamo a gasit varianta de schimb: Alin Buleica, fotbalist care a fost toata saptamana in probe. Dinamo este concentrata pe vanzarea lui Deian Sorescu, 24 de ani, la Rakow Czestochowa (locul 3 in Polonia). Roș-albii au transmis ca este „in lucru”…

