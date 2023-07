Zi importanta pentru profesorii debutanți inscriși la examenul de definitivat din acest an. Proba scrisa din cadrul examenului național pentru definitivare in invațamant (sesiunea 2023) se va desfașura miercuri, 19 iulie, in 42 de centre de examen. Peste 8.400 de candidați, admiși pentru susținerea probei Peste 8.400 de candidați au fost admiși pentru susținerea probei […] The post Definitivat 2023. Astazi are loc proba scrisa a examenului. Cand incepe și cat dureaza first appeared on Ziarul National .