Stiri pe aceeasi tema

- DEFINITIVAT 2021, in Alba: Șapte candidați nu s-au prezentat la proba scrisa și alți noua s-au retras. CALENDARUL examenului Șapte candidați dintre cei 140 inscriși la proba scrisa al examenului de Definitivare 2021 nu s-au mai prezentat astazi la examen. De asemenea, potrivit datelor puse la dispoziție…

- Miercuri, 14 iulie, in centrele de examen din Alba și din țara este organizata proba scrisa la Definitivat 2021. Nota minima de promovare a examenului este opt. Rezultatele vor fi comunicate miercuri, 21 iulie. Concursul de definitivat reprezinta un examen de intrare și avansare in cariera didactica.…

- DEFINITIVAT 2021: Miercuri va avea loc proba scrisa, in județul Alba. Ce note au obținut candidații la inspecții DEFINITIVAT 2021: Miercuri va avea loc proba scrisa, in județul Alba. Ce note au obținut candidații la inspecții Miercuri, 14 iulie, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia…

- DEFINITIVAT 2021: Miercuri, 14 iulie, va avea loc proba scrisa, in județul Alba. Ce REZULTATE au obținut candidații la inspecții DEFINITIVAT 2021: Miercuri, 14 iulie, va avea loc proba scrisa, in județul Alba. Ce REZULTATE au obținut candidații la inspecții Miercuri, 14 iulie, la Colegiul Național „Horea,…

- EVALUARE NAȚIONALA 2021: CINCI medii de ZECE curat, in județul Alba. Care sunt ȘCOLILE din care provin elevii EVALUARE NAȚIONALA 2021: CINCI medii de ZECE curat, in județul Alba. Care sunt ȘCOLILE din care provin elevii Evaluarea Naționala din acest an s-a incheiat in mod oficial, iar notele inițiale…

- DGASPC Alba: 69 de copii din județ, abuzați sau neglijați de parinți, ingrijiți in caminele unor ONG-uri La finele lunii februarie 2021, in județul Alba, 69 de copii și adolescenți erau ingrijiți in centrele rezidențiale dezvoltate de organizațiile profesioniste acreditate (OPA), unele dintre caminele…

- Școlile se redeschid fizic astazi, pe 5 mai, astfel ca aproximativ 2.000.000 de elevi sunt așteptați sa revina in banci. Dupa o vacanța de o luna de zile, elevii vor avea de recuperat mai multa materie in cele opt saptamani de școala care au mai ramas pana la vacanța de vara. Profesorul Alexandru Rafila…

- Social Mai multe burse pentru elevii din școlile și liceele din Alexandria aprilie 26, 2021 09:04 Elevii care frecventeaza școlile și liceele din Alexandria vor avea burse mai mari, incepand cu semestrul II al anului școlar in curs, dupa ce consilierii locali, intruniți in ședința ordinara, vineri,…