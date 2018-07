DEFINITIVAT 2018: Subiecte grele la 98 de discipline, emoţii pentru 8900 de profesori Proba scrisa a examenului de definitivat are loc, miercuri, de la ora 10.00, in 42 de centre din intreaga tara. Peste 8.900 de candidati s-au inscris si vor sustine examenul la un numar de 98 de discipline. Primele rezultate vor fi anuntate in data de 24 iulie. Potrivit MEN, candidatii vor avea acces in salile de examen cel mai devreme la ora 8:00 si cel mai tarziu la ora 8:45, in baza unui act de identitate/pasaport valabil. Examenul va incepe la ora 10.00. Dupa primirea subiectelor, durata de redactare a lucrarilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depasit doar in cazul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Proba scrisa a examenului de definitivat are loc, miercuri, de la ora 10.00, in 42 de centre din intreaga tara. Peste 8.900 de candidati s-au inscris si vor sustine examenul la un numar de 98 de discipline. Primele rezultate vor fi anuntate in data de 24 iulie, transmite News.ro . Potrivit MEN, candidatii…

- DEFINITIVAT 2018. Peste 8.900 de candidati, din cei 9.475 inscriși, au fost admiși la proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant care se va desfasura, miercuri, 18 iulie, in 42 de centre. La sesiunea din 2018, au fost inscriși cu peste cu 2.500 de profesori mai mult decat anul…

- Potrivit calendarului de desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant, cei 273 de candidati inscrisi vor sustine miercuri, 18 iulie, proba scrisa, urmand ca primele rezultate sa fie afisate pe 24 iulie. Examenul se va desfașura la Colegiul National “Unirea” Brasov, incepand cu ora…

- DEFINITIVAT 2018. Peste 8.900 de candidati, din cei 9.475 inscriși, au fost admiși la proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant care se va desfasura, miercuri, 18 iulie, in 42 de centre. La sesiunea din 2018, au fost inscriși cu peste cu 2.500 de profesori mai mult decat anul…

- Dintre cei 9.475 de candidati inscrisi la inceputul anului scolar, au fost admisi la proba scrisa 8.920 de candidati care au indeplinit cumulativ urmatoarele conditii: efectuarea unui stagiu de predare in specialitate de cel putin un an, calificativul pentru anul scolar in curs „Bine” sau „Foarte…

- Peste 31.000 de candidati sustin, miercuri, examenul de titularizare, in 87 de centre de examen. Cei mai multi s-au inscris la Limba si literatura romana. La nivel national sunt disponibile 4.502 posturi didactice vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata, Potrivit Ministerului Educatiei…

- Proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2018, se va desfașura miercuri, 11 iulie, incepand cu ora 10:00, in 87 centre de examen. Pentru susținerea acestei probe s-au inscris…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale, sunt disponibile 4.502 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata. "Pentru sustinerea acestei probe s-au inscris 31.052 de candidati, numar in crestere comparativ cu anul trecut (27.551 de…