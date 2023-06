Deficitul comercial al SUA a crescut în aprilie la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 luni Cresterea deficitului comercial raportata miercuri de Departamentul de Comert, de 23,% ,la 74,6 miliarde de dolari, a fost cea mai mare din aprilie 2015. Acest lucru i-a determinat pe economisti sa se astepte la un impact de 2,5 puncte procentuale al deficitului comercial asupra produsului intern brut in acest trimestru, cu exceptia cazului in care importurile isi vor inversa tendinta, un lucru greu de crezut avand in vedere puterea persistenta a cererii interne. Un dolar puternic si incetinirea cererii globale ar putea reduce exporturile. ”Termenii comerciali se inrautatesc si acest lucru va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gradul de indatorare a pietelor emergente a depasit in primul trimestru pragul de 100.000 de miliarde de dolari. Un indicator care masoara gradul de indatorare la nivel mondial a crescut in primul trimestru al acestui an pana la aproape 305.000 de miliarde de dolari. Cresterea costului serviciului pentru…

- Yellen, vorbind la emisiunea ”Meet the Press” de la NBC, a spus ca ar fi alegeri dificile de facut cu privire la platile catre americani, daca Congresul nu va ridica plafonul datoriei de 31.400 miliarde de dolari inainte ca Trezoreria sa ramana fara numerar. ”Am indicat in ultima mea scrisoare catre…

- Institutul a declarat ca o combinatie intre niveluri atat de ridicate ale datoriilor si cresterea ratelor dobanzilor a condus la cresterea costului servirii respectivei datorii, declansand ingrijorari cu privire la efectul de levier in sistemul financiar. T Bancile centrale din intreaga lume au crescut…

- Conform acestor responsabili, care s-au exprimat cu conditia pastrarii anonimatului, eroarea ar consta in supraevaluarea valorii echipamentelor preluate din stocurile armatei SUA si livrate Kievului. Astfel, in contabilitate a fost folosita valoarea costului de inlocuire a echipamentelor, in locul valorii…

- Kevin McCarthy, presedintele Camerei Reprezentantilor din Statele Unite, a propus, miercuri seara, o suplimentare cu 1.500 de miliarde de dolari a pragului datoriei suverane, dar conditioneaza planul de reducerea cheltuielilor bugetare, conform site-ului Axios.com, citat de Mediafax.Kevin McCarthy…

- Ion ȚiriacIn anul 2023, Ion Țiriac domina clasamentul romanilor din Topul Forbes cu o avere estimata la 2 miliarde de dolari și ocupa locul 1516 la nivel mondial. Principalele sale domenii de business sunt sectorul financiar și asigurarile auto, imobiliarele și sportul. Pe langa cariera sa de afacerist,…

- Miliardarul chinez Guo Wengui a fost arestat miercuri la New York, fiind acuzat de o frauda de peste un miliard de dolari, in dauna a mii de investitori. Aflat in exil in Manhattan, el se prezenta ca adversar al regimului de la Beijing.

- Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis duminica Signature Bank (SBNY.O), al treilea cel mai mare faliment din istoria bancara a SUA, la doua zile dupa ce autoritațile au inchis Silicon Valley Bank (SIVB.O), intr-un colaps care a blocat depozite in valoare de miliarde de dolari,…