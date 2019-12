Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finantelor Eugen Teodorovici a fost avertizat inca din aprilie ca deficitul bugetar va ajunge la 4% din PIB in acest an, insa nu a luat nicio masura, a anuntat, luni, actualul sef de la Finante, Florin Citu, intr-o conferinta de...

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat luni, ca predecesorul sau, fostul ministru PSD al finanțelor, Eugen Teodorovici, a fost informat inca din luna aprilie, printr-o nota interna, ca deficitul bugetar al Romaniei are mari șanse sa ajunga la 4%, peste ținta asumata prin tratatele europene.„Stilul…

- "Voi prezenta cu documente cum au mințit și cum știau de situația economica de la început de an. Guvernul PSD a știut de la începutul anului ca fara masuri suplimentare deficitul va ajunge la 4%.", a spus Cîțu într-o conferința de presa ținuta luni la prânz. Știre…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, acuza ca fostul premier Viorica Dancila și Eugen Teodorovici, predecesorul sau, știau inca din luna martie ca deficitul bugetar va fi depașit in acest an. Afirmațiile lui Cițu vin in contextul in care PSD a anunțat o moțiune simpla impotriva sa. ”Momentul adevarului.Va…

- Deficitul bugetar la 10 luni este 2,84% din Produsul Internt brut, nivel care depaseste estimarea pentru intregul an, iar daca nu facem nimic in urmatoarea luna si jumatate deficitul bugetar va depasi 4%, a...

- Deficitul bugetar la 10 luni este 2,84% din Produsul Internt brut, nivel care depaseste estimarea pentru intregul an, iar daca nu facem nimic in urmatoarea luna si jumatate deficitul bugetar va depasi 4%, a declarat joi ministrul Finantelor, Florin Citu. "Deficitul la 9 luni trebuia sa fie 2,28%, executia…

- Cițu anunța “dezastrul dupa PSD”: “Economia Romaniei a fost condusa dupa metoda Al Capone. Deficitul bugetar va depasi 4%, daca nu facem nimic” Economia Romaniei, in ultimii trei ani, a fost condusa dupa doua bugete, unul prezentat in Parlament si altul pentru finantarea baronilor…

- ​Surse din Ministerul Finanțelor Publice confirma ceea ce crede Florin Cîțu cu privire la deficitul bugetar. Acesta va depași 3% din PIB, mai ales ca s-au facut recent plați catre PNDL și, fiind final de an, de undeva trebuie sa se finanțeze deficitul, astfel ca e nevoie de mai multe împrumuturi.Eugen…