- Deficitul bugetar, adica diferența intre veniturile și cheltuielile statului, a urcat la 1,67% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele doua luni ale anului, arata datele publicate de Ministerul Finanțelor. Spre comparație, in aceeași perioada a anului trecut, deficitul bugetar era de 1,07 % din…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca vom avea, din punctul lui de vedere, cea mai mare crestere economica din Europa, anul acesta, si nu va fi o crestere economica pe consum, va fi in continuare pe investitii. El a ținut sa precizeze ca deficitul nu e o mare problema pentru Romania, esențial…

- Investitiile publice ar trebui sa fie considerabil peste deficitul bugetar, intr-o situatie cat de cat optima, avand in vedere banii europeni de care Romania dispune, considera Daniel Daianu.

- Deficitul bugetului consolidat a fost de 0,45% din PIB in luna ianuarie a acestui an, comparativ cu 0,25% din PIB in prima luna a anului trecut, potrivit datelor Ministerului Finantelor, publicate marti. „Executia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2024 s-a incheiat cu un deficit de 7,89…

- Romania ar putea avea nevoie de sapte ani pentru a reduce deficitul bugetar pana la tinta prevazuta in regulile Uniunii Europene, a declarat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pentru Bloomberg. E a mai aratat ca guvernul se confrunta cu rezistenta opiniei publice cand e vorba de reduceri de cheltuileli…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Fondul Monetar Internațional (FMI) a publicat o serie de observații și de recomandari in urma misiunii pe care a desfașurat-o in Romania. FMI estimeaza un deficit bugetar de peste 6% in perioada urmatoare și recomanda autoritaților romane sa creasca taxele și impozitele, in…

- Necesarul de finantare al Romaniei, care include atat deficitul bugetar, cat si refinantarea datoriilor vechi ajunse la scadenta, va fi de 180 mld. lei in 2024, adica 36 mld. euro, noteaza Ziarul Financiar.Guvernul are nevoie de 36 mld. euro in 2024, pentru a acoperi deficitul bugetar estimat la…

- Deficitul bugetar al Turciei a crescut cu aproape 900% in 2023, un an marcat de alegeri prezidentiale si doua cutremure devastatoare, un rezultat salutat de guvernul de la Ankara care prognoza un soc fiscal si mai mare, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.