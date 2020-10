Nivelul deficitului bugetar este de peste doua ori mai mare comparativ cu un nivel record anterior de 1.416 miliarde de dolari atins in anul fiscal 2009, cand Statele Unite au trecut prin criza financiara. La inceputul anului fiscal 2020, incheiat pe 30 septembrie, guvernul SUA anticipa un deficit bugetar de 1.000 de miliarde de dolari. Estimarea a fost facuta inainte de introducerea masurilor de carantina, in luna martie a acestui an. In septembrie, ultima luna a anului fiscal 2020, deficitul bugetar a fost de 125 de miliarde de dolari, comparativ cu un surplus de 83 de miliarde de dolari consemnat…