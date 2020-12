Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor de Interne, a anunța, joi, in cadrul unei conferințe de presa ca in ultimii cinci ani peste 30.000 de angajați au plecat din sistem, iar deficitul de personal a ajuns la 21% in randul ofițerilor. „In ultimii cinci ani, la nivelul MAI au plecat din sistem peste 30.000…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ranire sau schingiuire a animalelor, dupa ce un catel a fost incendiat in judetul Buzau de trei adolescenti. „Cainele care a fost incendiat la Buzau a fost salvat, iar acum este…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca MAI pregatește crearea unui centru de recoltare de plasma autoimuna la care persoanele care s-au vindecat de coronavirus pot merge sa doneze sange. Centrul de donare de plasma va fi inființat la Spitalul Gerota…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, chestorul de poliție Dinu Dragomir, imputernicit director al Directiei Medicale, și comisarul-șef de poliție Alida Mose, imputernicit director general al Spitalului de...

- Spitalul Militar de Campanie de nivel ROL 2 COVID-19, prin Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" angajeaza fara concurs, pe perioada determinata ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, personal pentru 53 de posturi.

- 41 de unitati subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor scot la concurs, din sursa externa, in vederea incadrarii ca politist de penitenciare, 700 de posturi de agent in cadrul sectorului operativ (665 – barbati, 35 – femei), anunța ANP. Conditiile necesar a fi indeplinite de catre candidati,…