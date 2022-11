Deficit de personal la DSVSA și la Poliția Locală Doua instituții publice din județul Gorj se confrunta cu deficit de personal. Din cauza legislației care limiteaza sau a stopat angajarile in sectorul public pana la finalul anului 2022 o serie de instituții au acum deficit de personal. Este vorba de Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Gorj și Poliția Locala Targu Jiu. La Direcția Sanitar-Veterinara și pentru și pentru Siguranța Alimentelor Gorj ar trebui sa aibe 93 de angajați. Sunt insa cu 9 mai puțini. De asemenea, pana la finalul anului se vor pensiona alți 7 salariați, intre care și cațiva medici veterinari. Inclusiv… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

