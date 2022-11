Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul șase la producția de mașini in Uniunea Europeana, cu o medie de peste 40.000 de mașini pe luna. Romania produce mai multe mașini decat țari precum Italia și Ungaria, dar mai puține decat Cehia și Slovacia, relateaza Agenția BTA și Rador. Cel mai recent raport al Asociației Producatorilor…

- Compania japoneza a atras o atentie sporita din partea analistilor si investitorilor, pentru a vedea daca isi poate respecta tinta anuala de productie de 9,7 milioane de vehicule, dupa ce a ratat obiectivele intermediare in primele patru luni ale anului fiscal inceput in aprilie. Productia si-a revenit…

- Ambasada Rusiei in Italia anunta intr-un comunicat ca Artiom Uss, fiul guvernatorului regiunii siberiene Aleksandr Uss a fost arestat luni pe Aeroportul Malpensa, la Milano. Justitia americana a anuntat luni inculparea a zece persoane, pe care le acuza ca au vandut tehnologie americana Rusiei, iar o…

- Premierul nationalist ungar Viktor Orban, care denunta cu regularitate sanctiunile impuse de catre Uniunea Europeana (UE) Rusiei din cauza Razboiului rus din Ucraina, vrea sa obtina ridicarea acestor sanctiuni pana in decembrie, relateaza AFP.Liderul populist i-a indemnat pe membrii Partidului sau Fidesz,…

- Liderul populist i-a indemnat pe membrii Partidului sau Fidesz, la o reuniune a formatiunii, ”sa faca tot posibilul pentru a se asigura ca Europa ridica sanctiunile cel mai tarziu inainte de sfarsitul anului”. Viktor Orban, care vrea sa-si pastreze legaturile stranse cu Kremlinul, denunta cu regularitate…

- Criza financiara bate la ușa. Situația economica din SUA și Europa se degradeaza in fiecare zi, drept urmare, sunt șanse mari ca o recesiune sa nu mai poata fi evitata. Un raport publicat de agenția de ating S&P arata ca inasprirea politicii monetare va pune frana creșterii globale: bancile centrale…

- ”Cresterea cursului energiei fosile inseamna ca veniturile actuale ale Rusiei sunt cu mult mai mari decat cele din anii precedenti, in pofida reducerii volumurilor exportate”, se arata in acest raport, intocmit de catre Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), cu sediul in Finlanda. Cursurile…

- Elena Udrea, condamnata definitiv la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca nu este de acordul cu „modul in care principiul mentinerii legaturii cu familia este legiferata” in Romania. Fostul ministru spune ca mamele condamnate nu pot tine legatura…