Deficit bugetar de peste 40 miliarde lei. Unde sunt banii? Ultimele date oficiale privind execuția bugetara pe primele 7 luni ale anului ne arata un deficit al bugetului consolidat de 38,6 mld lei, respectiv 2,43% din PIB. In septembrie, am depașit deja 40 miliarde deficit. Ce inseamna asta? Simplu, guvernul cheltuie mai mult decat iși permite. Daca ar fi un actor privat, am spune ca este in prag de faliment. Fiind un guvern, soluția este aceea de a fugi de responsabilitate și a ne pasa factura noua, tuturor celorlalți. Cum deficitul se acopera prin imprumuturi, iar Romania, grație guvernului, nu este in zona euro, costul anualizat cu dobanzile este uriaș,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei a vorbit despre schema de plafonare-compensare a energiei susținand ca asigura o stabilitate pentru consumatorul final și pentru tot sistemule energetic. ”Noi ne straduim și poziția mea ca ministru al Energiei e sa menținem aceasta schema de plafonare-compensare pentru ca asigura…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele UDMR Bihor, senatorul Cseke Attila, au criticat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, faptul ca in acest an nu a fost facuta obisnuita rectificare bugetara de vara, iar din aceasta cauza majoritatea autoritatilor locale ar fi blocate…

- O noua inșelatorie prin telefonia mobila face victime intre romani. Atacatorii cibernetici au recurs la apeluri telefonice tip spam prin care incearca sa obțina increderea si banii oamenilor. Schema apelurilor pierdute este metoda preferata acum de atacatorii cibernetici pentru a face rost usor de bani.…

- Romania a primit vineri, in conturile sale, 2,7 miliarde de euro aferenți celei de-a doua cereri de plata, pana acum fiind facute plați de aproape 10 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a afirmat Marcel Boloș, ministrul Finanțelor.„Chiar daca avem un #PNRR complex…

- ”Spuneam la 1 septembrie ca, pana la sfarsitul acestei luni, ar trebui sa ajunga in tara banii aferenti cererii de plata II din Planul National de Redresare si Rezilienta. Ei bine, astazi au intrat in conturile Romaniei peste 2,7 miliarde euro”, anunta, vineri, ministrul Finantelor. Marcel Bolos afirma…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar mai mare decat in 2022, cu venituri in creștere, dar și cu cheltuieli mai mari ca procent din PIB. Execuția bugetului general consolidat in primele șapte luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 38,6 miliarde de lei, respectiv 2,43% din PIB fața de…

- „Iarasi e o discutie foarte complexa. Sigur ca autoritatile locale isi doresc exploatarea acestei resurse pentru ca ea inseamna venituri, inseamna locuri de munca, inseamna o resursa care poate fi utilizata in productia de energie electrica. Asa cum va spuneam, la nivelul pietei, la nivelul Europei,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja (PNL), a declarat intr-un interviu acordat Agerpres ca Romania are posibilitatea sa devina in 2027 principalul furnizor de gaze al Europei, prin exploatarile din proiectul Neptun Deep.„Potentialul acolo este colosal pentru Romania. Inseamna minimum 100 de miliarde…