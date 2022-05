Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat vineri seara, la Digi24, cand va initia discutii legate de renegocierea PNRR, Marcel Bolos a declarat ca realitatea actuala va obliga Romania sa ajunga la renegocierea PNRR. ”Cred ca realitatea pe care o parcurgem in momentul de fata cere acest lucru pentru ca pe de-o parte asistam la o…

- „Renegocierea de care noi discutam astazi inca nu este metodologic clarificata la nivel de Comisie, pentru ca in Regulamentul CE se spune ca in situatii exceptionale cum e cea generata de crize se poate renegocia PNRR. Acum, faptul ca legea pensiilor trebuie terminata pana la sfarsitul anului si impactul…

- „In marja reuniunii Consiliului Energie de la Bruxelles, de astazi, am avut o intrevedere de lucru cu Ditte Juul Jørgensen, directorul general al DG ENER din cadrul Comisiei Europene. Am discutat despre proiecte concrete de infrastructura energetica, perspectivele de operationalizare a exploatarii gazelor…

- Virginijus Sinkevicius, comisar european pentru Mediu, a explicat faptul ca planul Comisiei Europene este de a planta peste 3 miliarde de copaci in toate țarile Uniunii Europene. In paralel, legislația din toate țarile membre se va inaspri și vor fi pedepse mult mai dure pentru defrișarile ilegale.…

- Ministerul Justitiei (MJ) a transmis proiectele legilor Justitiei si ale Codurilor penale, luni, la Bruxelles, pentru a fi consultate de catre Comisia Europeana. Demersul face parte din Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).

- ”In acest moment exista la nivelul fiecarui minister analize prin care sa putem sa identificam acele masuri prin care sa sprijinim populatia vulnerabila, economia, investitiile”, a spus premierul Nicolae Ciuca, precizand ca masurile vizeaza toata lumea, dar a vorbit depre populatia vulnerabila pentru…

- Comisia Europeana i-a mulțumit președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru implicarea in gestionarea ajutoarelor pentru Ucraina.Reprezentanța in Romania a Comisiei Europene i-a transmis lui Gheorghe Flutur o scrisoare cu mulțumiri pentru modul in care oficialitațile au ...

- Presedintele Volodimir Zelenski a semnat, luni seara, documentul prin care solicita oficial admiterea Ucrainei in Uniunea Europeana, dar liderii de la Bruxelles i-au semnalat ca procedurile de aderare nu se finalizeaza in scurt timp. „Un moment istoric. Cererea pentru aderarea la Uniunea Europeana,…