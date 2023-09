Stiri pe aceeasi tema

- Deea Maxer iși dorește sa se lanseze intr-un nou domeniu, dupa divorțul de Dinu Maxer. Bruneta s-a reprofilat profesional la scurt timp de la desparțirea de barbatul cu care a fost casatorita 14 ani.

- Lucrurile se mișca rapid in relația dintre Deea Maxer și Robert Drilea. Iata ce clip special a publicat barbatul cu fiica Deei Maxer pe contul personal de Instagram! Copila pare sa ii calce pe urme lui Dinu Maxer.

- Deea Maxer și-a luat prin surprindere fanii cu o ipostaza induioșatoare alaturi de fiica ei și noul iubit, Robert Drilea. Iata cum s-a afișat pe rețelele sociale fosta partenera a lui Dinu Maxer.

- Deea Maxer este mai fericita ca niciodata alaturi de iubitul ei, iar vedeta radiaza de fericire in brațele lui. Pe rețelele personale de socializare, Robert Drilea a postat o fotografie speciala cu artista, dar și un mesaj. Barbatul a fotografiat-o intr-o ipostaza cu adevarat romantica. Iata ce a pus…

- Ema Oprișan și Razvan Kovacs formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Insula Iubirii, sezonul 7. Cei doi au o relație de ceva timp, iar iubitul concurentei este topit dupa fiul ei de 3 ani. Iata cum arata Noah și ce familie frumoasa formeaza toți trei.

- Dinu Maxer a mers recent la un eveniment acolo unde a avut parte de o intalnire neașteptata cu Deea Maxer, fosta lui soție, și cu Robert Drilea, actualul ei iubit. Deși s-au vazut, cei doi foști soți nu și-au vorbit, s-au evitat. Dupa 18 ani de casnicie, Deea și Dinu Maxer s-au desparțit, in luna martie…

- Deea Maxer a fost invitata in cadrul ediției de ieri a emisiunii „Teo Show”, moderata de Teo Trandafir. La scurt timp dupa ce a intrat in platoul emisiunii, artista a inceput sa planga, fiind copleșita de emoții.Fosta soție a lui Dinu Maxer a izbucnit in lacrimi imediat dupa ce Teo Trandafir a intrebat-o…

- Dupa divorțul de Dinu Maxer, Deea se implica in destul de multe proiecte pe plan profesional și muncește fara oprire, dupa cum susține chiar ea. Bruneta a primit un val de critici pe rețelele de socializare și le-a raspuns rautacioșilor care o judeca ca se "plimba tot timpul".