Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproximativ doua saptamani, anunțul ca Deea și Dinu Maxer divorțeaza dupa aproape doua decenii de relație lua prin surprindere intreg showbiz-ul romanesc. In urma cu puțin timp, Deea Maxer a transmis un mesaj spiritual pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate impresionanta…

- Desparțirea dintre Deea și Dinu Maxer a luat prin surprindere intreaga lume mondena și nu numai. Inclusiv admiratorii cuplului au fost extrem de surprinși de anunțul divorțului pentru ca cei doi pareau sa aiba relația perfecta pe rețelele de socializare. In urma cu puțin timp, la aproape doua saptamani…

- Anunțul ca Deea și Dinu Maxer divorțeaza, dupa ce au trait o frumoasa poveste de dragoste aproape doua decenii, a zguduit intreaga lume mondena. Cei doi au impreuna doi copii și, chiar daca nu mai formeaza un cuplu, sunt in continuare extrem de implicați in creșterea micuților. De curand, Deea Maxer…

- Deea Maxer, fosta soție a lui Dinu Maxer, a intrat recent in atenția presei, dupa anunțul despre destramarea cuplului, dupa 18 ani de relație. Dar puțini știu ce studii are Deea Maxer și din ce face bani. Ce studii are Deea Maxer Andreea Maxer are 33 de ani și a fost dansatoare și cantareața. S-a […]…

- Dupa desparțirea de soțul ei, Dinu Maxer, Deea și-a exprimat sentimentele in versuri, astfel ca a postat pe contul ei personal de Instagram o poezie. Deea Maxer și-a impresionat fanii cu versurile pline de profunzime, dar și emoționante.

- Dupa anunțul ca divorțeaza de cel cu care a trait o frumoasa poveste de dragoste aproape doua decenii, Deea Maxer este extrem de activa pe rețelele de socializare, spre deosebire de tatal copiilor ei. In urma cu puțin timp, bruneta a vorbit despre succes, lasand de ințeles ca prin munca a ajuns acolo…

- In exclusivitate pentru Showbiz Report, Bianca Marina a facut declarații despre nunta lui Steliano Filip, a fostului ei soț. Este pregatita fosta soție a fotbalistului sa mearga la eveniment? Iata ce marturisiri a facut vedeta!

- Larisa Dragulescu recunoaște ca iubește din nou dupa doua relații eșuate. De data aceasta este ceva mai discreta in privința relației sale, dar spune ca momentan nici ea nu știe concret daca este ceva de viitor.