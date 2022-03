Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prezidential prin care toate canalele nationale de televiziune din Ucraina vor fi combinate intr-o singura platforma. Potrivit The Guardian , Zelenski a invocat importanta unei “politici informationale unificate”, in contextul propagandei ruse tot mai puternice. Acesta a mai precizat ca decizia este luata in temeiul legii martiale, lege impusa in Ucraina la cateva ore de la declansarea invaziei de catre Rusia. Conform Kiev Independent , in textul decretului nu este precizata data de la care legea va intra in vigoare. Inainte ca…