Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a continuat vineri cu schimbarile in randul oficialilor apropiati, demitand doi adjuncti din administratia sa si numind un fost inalt oficial din domeniul securitatii in functia de ambasador in Republica Moldova, informeaza Reuters. Un decret prezidential a anuntat demiterea lui Andrii Smirnov, care era responsabil de chestiunile de politica juridica, si a lui Oleksii Dniprov, care a condus „aparatul” administratiei sale. Acestia se numarau printre cei zece adjuncti ai sefului de cabinet al presedintelui Zelenski, Andrii Yermak. In locul lor au fost numite…