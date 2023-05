Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va primi Premiul Franz Werfel pentru drepturile omului. Acesta este acordat de Centrul german impotriva expulzarilor, informeaza vineri dpa, citata de Agerpres. Iohannis, in varsta de 63 de ani, va deveni cel de-al 11-lea laureat al acestui premiu. Acesta ii va…

- Mai multi judecatori de la instantele din Constanta isi vor schimba locul de munca incepand de astazi, 1 mai 2023, ca urmare a aprobarii primite in acest sens de la Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, magistratul Raluca Georgeta Ceausu, judecator al Tribunalului…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a propunerilor privind: unanimitate 1. Eliberarea din functie, prin pensionare, a doamnei Tomescu Marioara Carmen, judecator la Curtea de Apel Craiova.2. Eliberarea din functie, prin pensionare,…

- Caracteristile tehnice ale documentului in care s-a redactat motivarea sentintei de luni in dosarul Gabriel Oprea – Bogdan Gigina a Tribunalului Bucuresti releva faptul ca documentul are ca autor pe Damian Dolache, judecator la alta instanta, el fiind ultima persoana care a salvat lucrarea. Asta inseamna…

- Opt judecatori vor ramine in cadrul instanței supreme dupa 3 aprilie, dupa ce la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 14 februarie au fost examinate cererile de demisie a 16 judecatori din cadrul Curtii Supreme de Justitie (CSJ). Mai exact, Plenul CSM a acceptat cererile de demisie…

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 14 februarie 2023, urmatoarele decrete:

- Magistratul Marius Trandaf, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia a solicitat sa fie eliberat din functie, ca urmare a pensionarii. Cererea sa a fost inaintata Consiliului Superior al Magistraturii si va fi analizata de Sectia pentru Procurori a CSM in cadrul sedintei de marti, 14…