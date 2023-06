Decrete semnate de Iohannis în ziua tăierii pensiilor speciale Klaus Iohannis a semnat o serie de decrete privind pensionarea a mai mulți judecatori ca urmare a nemulțumirilor legate de reforma pensiilor speciale. Valul de pensionari in magistratura a inceput inca masiv din toamna anului trecut și pare ca nu se mai sfarșește. Astfel, doar in cursul zilei, avem aproape 10 pensionari in magistratura. Decret privind eliberarea din funcția de judecator a doamnei Cristea Aneta-Luminița, judecator la Curtea de Apel Galați – pensionare; Decret privind eliberarea din funcția de judecator a doamnei Constantin Nicoleta-Ioana, judecator la Curtea de Apel București,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

