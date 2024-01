Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care aloca fonduri pentru cautarea, inregistrarea și protecția juridica a proprietaților straine deținute de Rusia, inclusiv a celor care dateaza din perioada Uniunii Sovietice și a Imperiului Rus.

- Un decret al liderului rus Vladimir Putin, publicat joi seara, aloca fonduri pentru o unitate de stat a carei sarcina este sa caute proprietati in strainatate si sa se asigure ca drepturile de proprietate ale Rusiei sunt inregistrate, relateaza Bloomberg.Documentul nu indica marimea bugetului pentru…

- Un decret al liderului rus Vladimir Putin, publicat joi seara, aloca fonduri pentru o unitate de stat a carei sarcina este sa caute proprietati in strainatate si sa se asigure ca drepturile de proprietate ale Rusiei sunt inregistrate, relateaza Bloomberg, citat de News.ro.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca, in ciuda sanctiunilor, economia rusa este prima din Europa si a cincea din lume, informeaza EFE, citata de Agerpres. Liderul de la Kremlin a facut aceste declaratii in timpul unei vizite in orasul Habarovsk, in cadrul unui turneu cu caracter evident…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat joi opoziția fața de interzicerea avortului. In același timp, le-a recomandat femeilor sa evite aceasta procedura și a invocat situația declinului demografic al Rusiei. „Imi amintesc de interdictiile din timpul campaniei impotriva alcoolului”, care a determinat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a inceput o vizita esentiala la Washington pentru a consolida asistenta de securitate, a declarat luni in fata unei audiente militare americane ca spera ca inca poate conta pe Statele Unite si a indemnat Congresul sa nu faca jocul presedintelui rus Vladimir…

- Președintele rus Vladimir Putin le-a cerut rușilor sa faca mai mulți copii. Criza demografica din Rusia este agravata de numarul mare de soldați care au murit in razboiul din Ucraina, relateaza Business Insider.Liderul de la Kremlin a declarat ca Rusia trebuie sa reintoarca la momentele in care familia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut glume pe seama plosnitelor din vestul Europei, in contextul in care economia Rusiei este afectata de sanctiunile impuse de Occident Moscovei din cauza razboiului din Ucraina. Rusia are mai puține sanse sa ia plosnite, ca urmare a interdicției de a importa produse…