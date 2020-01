Autor: Octavian ȘTIREANU Sfarșitul de an a fost bogat in tot felul de declarații și decizii ale lui Iohannis, care merita fixate in cronica timpului pentru ca ele arata și mai clar caracterul și mediocritatea acestui om. Pe 11 decembrie, Iohannis i-a retras lui Adrian Nastase o decorație conferita acestuia cu 17 ani in urma. Peste 10 zile, la 21 decembrie, același Iohannis il decora, in schimb, pe un cetațean numit Teodor Marieș. Nu este vorba despre niște banale acte administrative. Puse alaturi, deciziile respective au o semnificație clara, exprima un mod de gandire și reprezinta un simbol…