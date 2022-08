Stiri pe aceeasi tema

- “Chirurgia robotica a devenit prima opțiune in tratamentul herniilor”, spune Dr. Victor Radu , medic primar chirurgie generala cu supraspecializare in chirurgia reconstructiva a peretului abdominal și acreditare in chirurgia robotica. Acesta a realizat, in premiera naționala, o operație robotica cu…

- Pacienții politraumatizați din accidentul rutier din Bulgaria se mențin in stare grava, in acest moment fiind stabili din punct de vedere al funcțiilor vitale, anunța Spitalului Clinic de Urgența București - Floreasca.

- Glanda tiroida este un organ endocrin localizat la baza gatului, care produce hormoni a caror activitate este foarte importanta pentru intregul organism. Datorita creșterii accesului la ecografia tiroidiana, pacienții afla, in prezent, daca sufera de boli ale tiroidei, inainte de a avea vreun simptom.…

- Apariția placilor de aterom este un exemplu in care se limiteaza sau se oprește debitul de sange spre miocard. Exista mai multe soluții chirurgicale pentru tratamentul acestei probleme. Despre intervențiile și soluțiile din chirurgia coronariana discutam cu profesor universitar doctor Victor Costache,…

- Pompierii din Grecia se luptau, duminica, cu trei incendii forestiere majore in nord, sud si est si exista temeri de pagube suplimentare din cauza valului de caldura care a cuprins tara, relateaza AFP. Pe insula Lesbos, incendiul izbucnit sambata, care a dus la evacuarea a sute de turisti si locuitori…

- Primaria Constanta a incheiat un contract privind Serviciul de audit financiar extern pentru proiectul Creare spital modular pentru consolidarea capacitatii medicale a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, In contextul COVID 19 Valoarea contractului este de 10.800 lei fara TVA Potrivit www.confidas.ro,…

- Chirurgia cardiaca minim invaziva ofera beneficiile unei recuperari rapide, fara complicații postoperatorii. Exista chiar boli de inima complexe care pot fi operate prin aceste metode. Despre toate acestea discutam cu dr. Stanislav Rurac, medic primar Chirurgie cardiovasculara.

- Chirurgia hepatica este o provocare chiar și pentru chirurgii cu experiența, din cauza complexitații anatomice a ficatului. Care sunt cele mai frecvente situații care necesita intervenții elaborate și in ce constau intervențiile chirurgicale ne spune dr. Dragoș Romanescu, medic primar Chirurgie generala.