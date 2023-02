Decolteul Loredanei l-a făcut KO pe Mickey Rourke /FOTO! ”M-am îndrăgostit!” Legenda Hollywood-ului, fostul boxer a filmat cu solista Loredana a filmat cu celebrul actor Mickey Rourke pentru noul sau film, ”21 de rubini”. Inarmata cu un decolteu ”periculos” de adanc, atitudine vestimentara cu care a obișnuit vedeta (motiv pentru care a fost reclamata și la CNA, in urma unei apariții in emisiunea matinal a Antenei 1), a fost visul cantareței de a-l intalni pe starul de la Hollywood și s-a pregatit corespunzator pentru moment. Rourke (70 ani) se afla de cateva zile in Romania, la Oradea, unde filmeaza pentru producția sus amintita, film facut in regia romanului Ciprian Mega. ”M-am indragostit de Mickey Rourke cand l-am vazut pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

