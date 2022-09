Declinul idealului educațional umanist (III) Sunt indicate in continuare cateva dintre carentele proiectului de reformare a invatamantului romanesc, rezultate din renuntarea la principiul umanist, aflat de secole in centrul invatamantului european. Profilul viitorului „educat" al acestui sistem ajuns acum in pragul legiferarii il intrevedem deja in jurul nostru. La un pol avem pe tanarul adult subdezvoltat intelectual si total lipsit de cea mai elementara cultura, multumit ca din ajutorul social primit de la primarie isi poate cumpara cate ceva de mancare si un smart-phone pe care sa il butoneze zi si noapte. La polul extrem il gasim pe… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

