- Excedentul de cont curent al Rusiei a atins o valoare record de peste 227 miliarde de dolari in 2022, a anuntat marti Banca Centrala a Rusiei, in conditiile in care scaderea importurilor si exporturile robuste de petrol si gaze au permis ca valuta sa continue sa intre in tara, in pofida eforturilor…

- Cea mai mare companie de tehnologie din lume a anuntat ca va reduce pachetul tinta de salariu al lui Cook la 49 de milioane de dolari, care este cu 40% sub salariul sau tinta pentru 2022 si aproximativ jumatate din compensatia totala de 99,4 milioane de dolari acordata lui Cook anul trecut. Marea majoritate…

- Dupa publicarea datelor referitoare la inflatie, dolarul a scazut fata de euro la cel mai scazut nivel din ultimele sase luni. Euro a atins 1,0673 dolari pe unitate, cel mai ridicat nivel atins din iunie, fiind ulterior in crestere cu 0,9%, la 1,0631 dolari pe unitate. Fata de yen, dolarul a scazut…

- India ar putea fi marele beneficiar al problemelor din China urmand sa devina tara unde se va muta o mare parte din productia dispozitivelor Apple, in frunte cu iPhone si iPad. Din cauza tensiunilor comerciale dintre SUA si China, precum si, mai nou, a evenimentelor care afecteaza cea mai mare fabrica…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,18 dolari, sau cu 2,6%, la 83,39 dolari. Pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,28 dolari, sau cu 2,9%, la 77,70 dolari pe baril. Ambele contracte de referinta au crescut anterior cu peste 2 dolari, dar si-au inversat directia.…

- Rezultatele unei anchete realizate de Organizatia Salvati Copiii nu au deloc darul sa linisteasca. Majoritatea covarsitoare (95%) a familiilor vulnerabile se afla in situatia de a nu putea acoperi nevoi de baza, cum ar fi medicamente sau consultatii medicale pentru o problema de sanatate a copilului,…

- JLR, care este detinuta de compania indiana Tata Motors, a lansat vineri un portal de locuri de munca pentru lucratorii din tehnologie disponibilizati, care sa ocupe 800 de roluri, cuprinzand conducerea autonoma, electrificarea, invatarea automata si stiinta datelor. Producatorul de masini de lux, care…

- Moneda britanica a fost tranzactionata la 1,1165 dolari pe unitate, la ora 14:00, ora Londrei, cel mai redus nivel atins din 21 octombrie. Ulterior, lira a fost cotata in declin cu 1,8%, dupa ce a inceput ziua la 1,1389 dolari pe unitate. Declinul a venit in ziua in care Banca Angliei a majorat ratele…