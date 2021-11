Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a susținut ca nu promoveaza independența Taiwanului, in ciuda unei declarații controversate. Liderul SUA a clarificat acest subiect in cadrul unei conferințe de presa din New Hampshire. Joe Biden le-a spus jurnaliștilor ca a vorbit cu președintele Xi Jinping despre tensiunile…

- Alibaba Group a declarat vineri ca vanzarile in timpul evenimentului sau anual de cumparaturi Ziua Celibatarilor au crescut cu 8,5%, cel mai mica avans consemnat vreodata, subliniind factorii negativi veniti din partea autoritatilor de reglementare si a lanturilor de aprovizionare pentru firmele…

- Sectorul bunurilor de lux va depasi criza coronavirusului in acest an, datorita cheltuielilor interne din Statele Unite si China, in special pentru pantofi, articole din piele si bijuterii de ultima generatie, a estimat joi compania de consultanta Bain, citata de Reuters. Bain estimeaza ca…

- Problemele de pe lanțul global de aprovizionare sunt din ce in ce mai acute și imping prețurile tot mai sus. In plus, specialiștii avertizeaza ca acestea pun in pericol redresarea economica. Economia globala se confrunta cu unul dintre cele mai mari blocaje din istorie. Indicatorii Bloomberg Economics…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dezvaluit joi un nou plan de lupta impotriva pandemiei de COVID-19 in tarile mai putin bogate si solicita 23,4 miliarde de dolari in urmatoarele 12 luni pentru finantarea acestuia, informeaza AFP. Parteneriatul principalelor agentii de sanatate mondiale (denumit…

- Gazprom a anunțat ca exporturile de gaze naturale vor ajunge la 183 de miliarde de metri cubi pana la finalul anului. Astfel se confirma estimarile precedente. Potrivit specialiștilor, compania ruseasca beneficiaza de pe urma creșterii record a prețurilor din acest an, livrarile fiind restranse. Gaprom…

- In perioada ianuarie-septembrie din acest an, investițiile straine directe (ISD) in China au ajuns la 859,51 miliarde de yuani. Este o creștere de 19,6% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, dupa cum arata statisticile publicate de Ministerul chinez al Comerțului. Conform sursei citate, in…

- Capitalizarea burselor chineze a scazut cu 560 de miliarde de dolari intr-o saptamana, din cauza restrictiilor anuntate de autoritatile de reglementare. Actiunile companiile de tehnologie au scazut vineri la noi minime, iar principalul indice din Hong Kong a atins cel mai redus nivel din aproape 10…