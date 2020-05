Stiri pe aceeasi tema

- „O analiza a Departament Of Homeland Security din Statele Unite a ajuns la concluzia ca China a ascuns raspandirea timpurie a coronavirusului, astfel incat sa poata sa-si faca provizii de efecte si echipamente medicale, ceea ce ar fi fost mai greu de realizat daca si alte țari ar fi știut de pericolul…

- Donald Trump ii cere Chinei sa afișeze mai multa transparența in ceea ce privește informațiile legate de originea Coronavirusului, intrucat Institutul de Virusologie din Wuhan neaga orice vina, scrie Rador. Donald Trump a spus ca SUA vor da publicitatii un raport privind originile coronavirusului, dar…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel marti la China sa dea dovada de transparenta cu ceea ce stie despre originea coronavirusului care a aparut la Wuhan si apoi a provocat haos in lume, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Secretarul de stat Mike Pompeo a declarat duminica pentru emisiunea…

- Mai bine de 2,1 milioane oameni suntinfectați cu noul coronavirus in toata lumea și aproximativ146.000 de persoane și-au pierdut viața, arata datele centralizatede Universitatea Johns Hopkins.In timp ce virusul COVID-19 faceravagii la nivel mondial, președintele Donald Trump a prezentat noilinii directoare…

- Pandemia de coronavirus care pus stapanire pe intreaga lume este motiv de cearta intre China și Statele Unite ale Americii. Oficialii asiatici susțin ca ar fi vorba de un complot al americanilor și ca virusul iși are originea in SUA. Deși la inceput s-a spus ca originea COVID-19 este intr-o piața din…

- Oficialii mexicani iau in considerare inchiderea frontierei cu Statele Unite ale Americii pentru a opri raspandirea noului coronavirus. Pana la acest moment exista peste 2.000 de cazuri de coronavirus in State...

- Statele Unite ale Americii si Europa ar trebui sa traga invataminte, in principal in materie de testare si carantina in masa, din lupta tarilor din Asia pentru limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus, noteaza agentia Bloomberg.Raspandirea coronavirusului i-a adus pe oficialii din domeniul…

- O bunica in varsta de 88 de ani din Statele Unite ale Americii a fost fotografiata in timp ce vorbea cu soțul ei, printr-un geam al unui azil aflat in carantina, din cauza pandemiei de coronavirus.