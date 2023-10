Stiri pe aceeasi tema

- Spectrul unui conflict mai amplu in Orientul Mijlociu reprezinta o noua amenintare la adresa economiei globale, chiar in momentul in care lumea iese din socurile declansate de Covid-19 si de razboiul din Ucraina, au avertizat ministrii de finante si oficiali, citati de Financial Times.Tensiunile…

- Un camion a circulat prin campusul Universitații Harvard, afișand numele și fotografiile studenților despre care se spune ca au semnat o scrisoare care invinovațea Israelul pentru atacurile Hamas. De asemenea, au fost impraștiate pliante cu listele cu studenții, care aveau titlul „cei mai antisemiți…

- Rasturnare de situație: Arabia Saudita abandoneaza acordul cu Israel și trece la masa Iranului (surse)Arabia Saudita amana perspectiva sprijinita de Statele Unite de normalizare a legaturilor cu Israelul, au declarat doua surse familiarizate cu modul de abordare al Riadului, citate de Reuters, semnaland…

- Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a acuzat Rusia ca susține Hamas in conflictul sau cu Israel."Suntem siguri ca Rusia sprijina, intr-un fel sau altul, operațiunile Hamas", a declarat Zelenskyy intr-un interviu acordat postului de televiziune France 2. "Rusia incearca cu adevarat sa desfașoare…

- Moscova considera crearea unui stat palestinian singura soluție „cea mai credibila” pentru conflictul dintre Israel și Hamas, a declarat luni șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov.”Noi nu putem fi de acord cu cei care spun ca securitatea nu poate fi asigurata decat prin lupta impotriva terorismului”,…

- Israelul a cerut intervenția Egiptului (surse The Wall Street Journal)Autoritațile israeliene au cerut Egiptului sa acționeze ca mediator și sa ajute la eliberarea israelienilor capturați de mișcarea palestiniana Hamas, relateaza The Wall Street Journal, citand oficiali egipteni sub anonimat.Potrivit…

- Poarta Brandenburg, simbol al Germaniei reunificate, a fost iluminata sambata seara in culorile drapelului israelian, in "solidaritate" dupa atacurile Hamas, a afirmat cancelarul federal, Olaf Scholz, noteaza AFP, citat de Agerpres."In solidaritate cu Israelul", a scris liderul german pe reteaua…

- Israelul si Fasia Gaza au intrat din nou in razboi sambata, dupa ce aripa militara a miscarii islamiste palestiniene Hamas a lansat o ofensiva surpriza, lansand mii de rachete si infiltrand luptatori pe teritoriul israelian pe uscat, pe mare si pe calea aerului, relateaza AFP si DPA.