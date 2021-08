Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Universitatea Craiova a anuntat, vineri, ca a reziliat contractul cu antrenorul Marinos Ouzounidis. Interimatul pe banca tehnica va fi asigurat de Dragos Bon, alaturi de Octavian Bnega si Ian Coll.

- FCU Craiova 1948 a remizat in al treilea meci amical al verii, 0-0, contra slovenilor de la NK Celje. FCU Craiova a disputat deja doua meciuri amicale in cantonamentul slove: 1-2 cu Hajduk Split și 1-1 cu NK Bravo FCU Craiova a ramas cu un singur atacant in lot, Claudiu Balan (27 de ani), golgeterul…

- FCU Craiova 1948 o infrunta intr-un meci amical pe Hajduk Split, astazi, de la ora 18:30. Este prima partida a lui Adrian Mutu pe banca oltenilor și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. FCU Craiova 1948 - Hajduk Split se joaca in SloveniaFCU Craiova efectueaza un cantonament la Zrece, o…

- Tehnicianul a fost demis dupa ce a compromis șansele de calificare. Iar aceeași soarta a avut-o și Cosmin Contra la finalul urmatoarelor preliminarii. Și in cazul lui Mirel Radoi se va trage linie dupa ce naționala va incheia parcursul din acest an.“Aici trebuie sa te gandești ce soluții sunt, multa…

- IPS Teodosie nu va ajunge mitropolit al Tomisului. Arhiepiscopia Tomisului a transmis in luna februarie 2021 o adresa catre Sfantul Sinod al BOR prin care solicita „reactivarea și repunerea in drept a Mitropoliei Tomisului”. In adresa, IPS Teodosie arata faptul ca la Tomis ar fi activat cea…

- Prințul Harry lanseaza din nou critici la adresa familiei regale britanice. Acesta a sugerat ca felul in care a fost crescut de tatal sau, prințul Charles, a fost greșit. „Nu vreau sa arunc vina pe nimeni. Nu cred ca ar trebui sa aratam cu degetul sau sa invinuim, dar atunci cand vine vorba de creșterea…

- Adresa prin care se solicita sprijin financiar pentru societatea Nova Apaserv, care se afla aproape de colaps financiar, a plecat deja catre Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Guvernul Romaniei.

- In școlile sucevene se va introduce ”ora de educație rutiera”. In acest sens Primaria municipiului Suceava se va asocia cu Inspectoratul Școlar Județean proiectul de hotarare urmand a fi aprobat in ședința deliberativului local din luna mai. ”Am primit o adresa din partea Inspectoratului Școlar Județean…