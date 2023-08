Declarații controversate ale unui fost ministru austriac: „Nu am nevoie de Maldive. E mai bine în Rusia” Karin Kneissl, un fost ministru de Externe din austriac, care l-a invitat pe Vladimir Putin la nunta sa, in 2018 și si a dansat cu el, a inchiriat o casa intr-un sat din Rusia si spune ca ii place la nebunie, relateaza POLITICO. „Bunici, mere, vara, inot in rau. Este o viata buna. Nu am nevoie de Maldive sau de Seychelles. Este mai bine”, a declarat Karin Kneissl intr-un interviu pentru agentia de stiri a statului rus, TASS. Fostul ministru, care a tinut prima pagina a ziarelor dupa ce a dansat in 2018 cu Vladimir Putin la nunta sa, se afla in prezent in vacanta in catunul rusesc Petrusovo, destinatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe al Austriei, Karin Kneissl, care l-a invitat pe Putin la nunta sa, in 2018, si a dansat cu el, a inchiriat o casa intr-un sat din Rusia si spune ca ii place la nebunie, relateaza News.ro, care citeaza POLITICO . „Bunici, mere, vara, inot in rau. Este o viata buna. Nu am nevoie…

- Fosta șefa a diplomației austriece Karin Kneissl, care a ținut prima pagina a ziarelor pentru ca a dansat cu președintele rus Vladimir Putin la nunta ei, iși petrece in prezent vacanța in catunul Petrușovo din Rusia, o destinație despre care a declarat miercuri, 16 august, ca este mai buna decat obiective…

- Fostul ministru de externe austriac care a dansat la nunta sa cu președintele rus Vladimir Putin s-a mutat, pe timpul acestei veri, intr-un sat din Rusia, a relatat marți presa locala, potrivit The Moscow Times.Karin Kneissl a ținut prima pagina a ziarelor in 2018, cand Putin a participat la nunta ei…

- Moscova a reamintit faptul ca de iure Ucraina este inca in componența CSI și continua sa fie membra a peste 150 de acorduri internaționale semnate pe linia comunitații, a declarat, intr-un interviu pentru RIA - Novosti, Mihael Agasandian, directorul Departamentului 1 pentru țarile CSI al Ministerului…

- Generalul ucrainean, Kirilo Budanov, a vorbit pentru prima oara intr-un interviu acordat pentru Reuters despre ultima tentativa a rușilor de a-l ucide și a comparat serviciul de informații militare pe care il conduce cu notoriul Mossad israelian. La jumatatea lunii iunie, presa rusa a transmis ca Budanov,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sosi vineri, 7 iulie, la Istanbul, pentru o intalnire cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan, pe fondul amenințarilor Rusiei de a nu reinnoi acordul privind transportul de cereale ucrainene pe Marea Neagra, relateaza Bloomberg , citat de BBC . Acordul privind…

- Atunci cand cancelarul austriac Karl Nehammer a decis in aprilie anul trecut sa fie primul lider european de dupa invazie care a zburat la Moscova (via Kiev) pentru a se intalni cu Putin fata in fata, el a incercat sa vanda acest lucru ca pe o misiune de pace si ca pe o “datorie” solemna a sa. Criticii…

- Ministrul ucrainean de Externe afirma ca aliații europeni ai țarii raman alaturi de Kiev in ceea ce privește razboiul, in contextul in care, potrivit unor relatari, emisarul chinez Li Hui, care a efectuat un turneu in capitalele europene, a indeamnat la acceptarea caștigurilor teritoriale ale Rusiei…