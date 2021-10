Stiri pe aceeasi tema

- Dorel Sandesc, vicepresedintele Societatii Romane de Terapie Intensiva, descrie intr-un singur cuvant situația din secțiile ATI, sufocate de numarul de cazuri de Covid: „Iadul”. Medicul trage un dramatic și puternic semnal de alarma cu privire la situația disperata in care valul pandemic pune Romania.…

- „Nu cred ca valul 4 a fost pregatit cum trebuia”, a declarat premierul Florin Cițu, luni, intr-o declarație de presa. Cițu a spus insa ca Ministerul Sanatații a venit cu mai multe soluții pentru a depași criza sanitara printre care, transformarea mai multor spitale, in „spitale COVID 100%”. „Vom face…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat sambata, 25 septembrie, ca la nivel național sunt 10 de paturi de Terapie Intensiva libere pentru pacienții infectați cu COVID. Capitala nu mai are paturi ATI libere pentru pacientii bolnavi de coronavirus. Potrivit GCS, in acest moment, sunt libere doar 10…

- In Romania mai sunt disponibile 175 de paturi de Terapie Intensiva Un numar de 1.024 de paturi de Terapie Intensiva erau la dispozitia bolnavilor de COVID-19 în toata tara, potrivit datelor transmise astazi de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, 849 erau ocupate cu pacienti,…

- 1.024 de paturi ATI sunt disponibile duminica, 19 septembrie, la nivel național, pentru pacienții COVID-19, dintre care 849 sunt ocupate, iar in București mai sunt libere 51 de locuri, a transmis Grupul de Comunicare Strategica la solicitarea Libertatea.Secțiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii…