Declarație extremă la adresa românilor din Spania: “Trebuie alungați în șuturi” Macarena Olona este deputata pentru Granada și secretar general al Grupului parlamentar Vox din Congresul Deputaților. Ea a declarat, luni, ca romanii care locuiesc fara forme legale „trebuie alungați cu șuturi in fund in momentul in care ocupa cladirile”. Membra parlamentului spaniol a lansat atacul extrem de dur la adresa romanilor in contextul situației din […] The post Declarație extrema la adresa romanilor din Spania: “Trebuie alungați in șuturi” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Macarena Olona, deputata pentru Granada si secretar general al Grupului parlamentar Vox din Congresul Deputatilor, a spus, luni, ca romanii care locuiesc fara forme legale „trebuie alungati cu suturi in fund in momentul in care ocupa cladirile”, membra parlamentului spaniol referindu-se la situatia…

- Macarena Olona, deputata pentru Granada și secretar general al Grupului parlamentar Vox din Congresul Deputaților, a spus, luni, ca romanii care locuiesc fara forme legale „trebuie alungați cu șuturi in fund in momentul in care ocupa cladirile”, membra parlamentului spaniol referindu-se la situația…

- Spania a anunțat ca au fost descoperite alte doua cazuri de reacții adverse la serul produs de compania AstraZeneca, in total raportand trei astfel de cazuri. Ultimele doua sunt persoane care s-au vaccinat in ultimele 16 zile și care au dezvoltat tromboze in locații care nu sunt cele mai frecvente.…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca nu a uitat atacul lui Klaus Iohannis, cel care a acuzat UDMR ca vrea sa desprinda Ardealul din teritoriul Romaniei. Intr-un interviu pentru Prima TV, Kelemen Hunor spune ca a discutat cu președintele și acum dorește sa se uite spre viitor, chiar daca trecutul…

- Cei noua polițiști acuzați au fost audiați miercuri, iar in urma cu puțin timp au fost aduși la Parchetul de pe langa Tribunalul București. Surse apropiate anchetei spun ca este posibil ca oamenii legii sa fie reținuți pentru 24 de ore iar, mai apoi, prezentați in fața magistraților cu propunere de…

- Atletico Madrid și Chelsea se vor intalni la București, in turul optimilor de finala UEFA Champions League, astazi, de la ora 22:00. Diego Simeone, antrenorul echipei care este considerata gazda, este convins ca jucatorii sai se vor simți ca acasa. Partida se disputa la București din cauza restricțiilor…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, a avut critici dure la adresa ministrului Sanatații, primul din Guvernul Cițu vizat de o moțiune. Rafila il acuza pe Voiculescu de inactivitate de cand a preluat Ministerul Sanatații și spune ca in cele 6 saptamani de cand ocupa pozitia de ministru, nu a reusit sa demareze…

- Ministrul Economiei, antreprenoriatului si turismului, Claudiu Nasui, atrage atentia asupra unui risc de frauda cu fonduri europene, precizand ca hackeri au folosit adresa de e-mail [email protected], care nu apartine ministerului sau vreunei institutii sau agentii de stat. Atentie:…