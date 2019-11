Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna i-a provocat din nou, într-o postare pe Facebook, la o dezbatere pe Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Raspunsul a venit însa de la prezidențiabilul PMP Theodor Paleologu care îi transmite liderului USR ca electoratul îi cere același lucru, iar „politica struțului”…

- Mircea Diaconu se afla in plina campanie electorala pentru alegerile prezidențiale. Cu toate acestea, in loc sa dezbata proiectele pentru viitorul țarii, in cel mai recent set de declarații, s-a legat de Palatul Cotroceni. Pe modelul lui Donald Trump, avem și noi o vedeta care candideaza la alegerile…

- In aceste momente, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine o declaratie de presa la Palatul Cotroceni.Klaus Iohannis a desemnat noul premier al Romaniei. Acesta este Ludovic Orban, reprezentant al PNL. ...

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, dupa ce Guvernul Dancila a fost demis prin moțiune de cenzura, ca soluția cea mai buna pentru redarea legitimitații Parlamentului este "intoarcerea cat mai rapida la votul cetațenilor, adica alegeri anticipate", informeaza ...

- Senatorul independent Bernie Sanders, candidat din partea democraților la alegerile prezidențiale, a fost supus unei intervenții chirurgicale din cauza unui blocaj arterial dupa ce a simțit dureri în piept, a anunțat miercuri echipa sa. Acesta și-a suspendat campania, relateaza AFP.”În…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, va sustine o declaratie de presa incepand cu ora 19.00, la sediul central al partidului. Presedintele Klaus Iohannis a chemat-o pe Viorica Dancila miercuri la Palatul Cotroceni, pentru a discuta de propunerea Romaniei pentru functia de comisar european, dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine, la ora 18.00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, informeaza Administratia Prezidentiala. Site-ul știrileTVR.ro va va ține la curent cu principalele declarații ale președintelui.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, intenționeaza sa renunțe la candidatura la alegerile prezidențiale. Anunțul ar urma sa fie facut luni, la ora 16:00, au declarat surse politice pentru Mediafax. Retragerea lui Tariceanu vine in contextul in care Pro Romania (partidul lui Victor Ponta) și ALDE discuta…