- Valoarea totala a investitiei este de 2,4 milioane lei (500.000 de euro), iar finantarea se face din bugetul local. Vorbim de 621 mp suprafata carosabila reabilitata, 78 metri liniari lungimea zonei consolidate si 117 metri patrati suprafata trotuarelor care urmeaza sa fie reabilitate. “În…

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit noaptea trecuta in localitatea Blandesti din raionul Ungheni. Focul a mistuit 100 de hectare de teren agricol si a fost pe cale sa cuprinda o padure din apropiere.

- Ziarul Unirea SCUTUL PADURII: Polițiștii din Alba au confiscat 34 de metri cubi de material lemnos, in urma unor controale in teren și in trafic Polițiștii din Alba au confiscat 34 de metri cubi de material lemnos, in urma unor controale in teren și in trafic. Acțiunile de combatere ... SCUTUL PADURII:…

- Pana in data de 10 octombrie, 14 candidati pentru alegerile prezidentiale au fost validati si si au depus declaratiile de avere si de interese pentru postul vizat. Printre ei se numara si Ninel Peia, din partea Partidului Neamul Romanesc. La data de 22 septembrie, si a completat declaratiile de avere…

- Candidatul Blocului ACUM Platforma DA și PAS la funcția de primar general al municipiului Chișinau, Andrei Nastase, se arata deranjat de numarul panourilor electorale instalate cu concurentul sau Ion Ceban și sugereaza instituțiilor statului responsabile sa investigheze finațarile in campania electorala…

- Lanț gigant de supermarketuri deschide cel mai mare magazin din Romania. Unde este amplasat Prima faza a procesului de modernizare a spatiilor comune din centrul comercial Liberty Center, din Bucuresti, a fost finalizata in urma unei investitii de 400.000 euro. Potrivit firmei de consultanţă…

- Constantin Ioan Dumitru Cocaneanu a chemat la judecata Municipiul Constanta prin Primar si Primarul Municipiului Constanta Dosarul cu numarul unic 6594 118 2018 se afla pe rolul Sectiei I civile din Tribunalul Constanta, avand ca obiect Legea 10 2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate…

- La data de 12 august 2019, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanța nr. 11 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Noile reglementari interzic ținerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod atat a telefonului mobil,…