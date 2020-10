Declarația zilei! PSD-ul, un COVID pentru întreaga societate Șeful statului a explicat ca a avut și o abordare politica, cu atacuri la adresa PSD, asta pentru ca acest partid ataca societatea, in timp ce Covid-19 ataca sanatatea oamenilor. In opinia lui Klaus Iohannis, Covid ataca sanatatea, iar PSD-ul, societatea. ”Cu siguranța, avem situații diferite: sanatatea este atacata de Covid-19, iar societatea este atacata de PSD. Este evident ca aceasta situație epidemiologice ne intereseaza mai mult decat alegerile care vor veni. Va rog sa nu facem o confuzie intre abordarea politica, pentru ca societatea merge mai departe. Abordarea publica trebuie sa fie una… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Sanatatea publica este amenințata de COVID, iar politica româneasca este amenințata de PSD", a declarat miercuri Klaus Iohannis, întrebat despre atenția pe care a acordat-o PSD și temelor electorale, în condițiile în care saptamâna trecuta în România…

- „Sanatatea publica este amenințata de COVID-19, iar politica romaneasca este amenințata de PSD”, a declarat Klaus Iohannis, dupa ce jurnalista Alina Manolache l-a intrebat daca considera ca retorica anti-PSD a afectat mesajele autoritaților privind limitarea raspandirii COVID-19. Trimisul Libertatea…

- Ziarul Unirea Iohannis compara noul coronavirus cu PSD-ul: ”Sanatatea este atacata de Covid-19, iar societatea este atacata de PSD” Iohannis compara noul coronavirus cu PSD-ul: ”Sanatatea este atacata de Covid-19, iar societatea este atacata de PSD” Președintele Klaus Iohannis a explicat ca a avut și…

- Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat intr-o conferința de presa daca considera ca Guvernul Orban a facut suficient pentru a inversa tendința de creștere a numarului de cazuri de coronavirus, fiindu-i atrasa atenția ca saptamana trecuta aveam deja 2000 de cazuri și el a vorbit mai mult despre…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca a avut și o abordare politica, cu atacuri la adresa PSD, asta pentru ca acest partid ataca societatea, in timp ce Covid-19 ataca sanatatea oamenilor.”Cu siguranța, avem situații diferite: sanatatea este atacata de Covid-19, iar societatea este atacata…

- Klaus Iohannis susține ca in actuala campanie electorala unii competitori recurg la "tactici retrograde", existand inca politicieni care mai cred ca oamenii pot fi mintiti, in timp ce bugetele locale sunt risipite, iar comunitatile "stagneaza in subdezvoltare". "Ma bucur sa constat ca, in ciuda conditiilor…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a raspuns luni, intr-un interviu acordat pentru g4media.ro, la acuzațiile lui Klaus Iohannis. In cea mai dificila perioada pentru Romania, PSD vrea sa arunce țara in haos pentru a pune mana pe putere cu orice preț, a spus președintele Klaus Iohannis in ziua in care in Parlament…

- Noi masuri de prevenire a Covid-19 vor fi anunțate de Ludovic Orban, in Parlament. Raportul conține condițiile in care elevii din Romania se vor intoarce la școala, din toamna, dar și posibile reguli pentru organizarea alegerilor locale.