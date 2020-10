Stiri pe aceeasi tema

- "Nu-mi voi face o tragedie din aceasta infrangere. Sunt obisnuita cu astfel de momente dificile. In timpul carierei mele mi s-a mai intamplat asta. O sa mananc niste ciocolata si ma voi simti mai bine maine. Ea a facut un joc incredibil, a acoperit tot terenul. Mingile ei erau puternice si lungi.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, prima favorita, a fost eliminata surprinzator in optimile turneului de la Roland Garros, ultimul Grand Slam al anului de la Paris, dupa ce a fost invinsa de poloneza Iga Swiatek (54 WTA) cu 6-1, 6-2. Simona Halep, care a invins-o pe poloneza in aceeasi faza a…

- Simona Halep nu a avut nicio șansa in optimi la Roland Garros. Dupa mai multe meciuri foarte bune, romanca s-a inclinat in fața unei sportive de doar 19 ani, din Polonia, care a jucat impecabil. Iga Swiatek a facut meciul carierei cu Simona Halep, pe care a invins-o cu 6-1, 6-2 și astfel s-a calificat…

