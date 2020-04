Reducerea rezervelor minime obligatorii in valuta ale bancilor comerciale dar și intervențiile dese in piața ale BNR au asigurat leului o evoluție mai calma fața de euro, in comparație cu alte monede din regiune care au cunoscut o depreciere abrupta de la inceputul crizei sociale și economice datorata pandemiei cu Covid 19. Media euro a scazut la inceputul saptamanii sub pragul de 4,83 lei, la 4,8297 lei, minimul de 4,8246 lei fiind atins la jumatatea ei. Incepand de joi euro a revenit pe creștere iar cursul a incheiat saptamana la 4,8286 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile s-au realizat…