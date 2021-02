Decizii semnate de primul ministru Citu. Numiri la Cancelaria premierului, ministerul Dezvoltarii si al Justitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a anunțat ca a elaborat un proiect de act normativ privind reforma instituționala a Inspectoratului de Stat in Construcții (ISC), prin desființarea structurilor intermediare ale acestuia și reducerea costurilor aferente. In prezent,…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a virat, miercuri, 589.564.820,92 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 819 obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL). Astfel, pentru etapa I a fost platita suma de 20.692.215,44…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a semnat, joi, contractul cu firma israeliana New Kopel Car, care a caștigat licitația pentru livrarea primelor noua autobuze electrice din municipiu. Aceasta dupa doi ani din momentul in care municipalitatea a depus – la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a anuntat ca sunt in evaluare alte 3 proiecte de achizitie pentru autobuze electrice si statii de reincarcare pentru mai multe orase, printre care si Constanta Finantarea proiectelor este asigurata de MDLPA, prin Programul Operational Regional…

- In ședința de joi, Consiliul Permanent al UDMR a desemnat noi secretari de stat in doua ministere și un secretar de stat adjunct intr-un alt minister. Toti cei trei viitori oficiali guvernamentali au o bogata experienta in domeniile in care au fost propusi. Potrivit deciziei CP al UDMR, noii…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 50 din 15 ianuarie 2021 au fost publicate patru decizii de numirea unor secretari de stat. Conform actelor normative mentionate unul este la ministerul Justitiei si trei la ministerul Finantelor. Iata despre ce decizii este vorba: Decizia numarul 53…

- „Memorandumul mentionat mai sus a fost aprobat in sedinta Guvernului din data de 3 septembrie 2020, insa ca urmare a reorganizarii Guvernului si a ministerelor, ca urmare a aprobarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 22 din data de 8 ianuarie au fost publicate o serie de decizii ale primului ministru al Romaniei Florin Vasile Citu. Prima dintre ele, cu numarul 30, se refera la exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre Tiberiu Horatiu Gorun a functiei…