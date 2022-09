Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a semnat vineri, 23 septembrie, comanda pentru lucrarile de reabilitare a Zonei Clinicilor din localitate. "Lucrarile sunt planificate sa inceapa anul viitor. Proiectul va include construirea a aproape 2 kilometri de piste pentru biciclete, o zona pietonala…

- Comisia Europeana a propus duminica Consiliului masuri de protecție bugetara in temeiul regulamentului privind condiționalitatea. Aceste masuri au ca scop asigurarea protecției bugetului UE și a intereselor financiare ale UE impotriva incalcarii principiilor statului de drept in Ungaria, se arata intr-un…

- Niște anonimi din cadrul Primariei Municipiului Targu Mureș au remis vineri, 9 septembrie, la ora 16.41 (interesant, au "lucrat" peste program…), o așa zisa "informare de presa" neasumata in care ii cearta pe targumureșenii, deloc puțini, care sunt nemulțumiți de faptul ca autoritațile locale au platit…

- Lucrarile de reabilitare pentru unele dinte acestea au inceput mai demult, precum cele de la Liceul de Arta și la Școala Gimnaziala Bernady Gyorgy care au necesitat și fonduri suplimentare din bugetul local. La Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai" s-au efectuat, de asemenea, o serie de lucrari cu fonduri…

- Masa la restaurant trebuie sa fie placuta și pentru cei din jur, nu doar pentru noi. Un studiu neobișnuit arata ca nu toți romanii țin cont de bunele maniere atunci cand iau masa in oraș. Cei mai agreabili par cei din Transilvania, dar și banațenii. La polul opus sunt romanii din Dobrogea, Maramureș…

- Au fost doua mari alianțe stanga-dreapta in ultimul deceniu. Și ambele au fost generate de crize economice profunde. Cea din 2010 a dus la USL. Criza postpandemie a dus la noua alianța Ciuca-Ciolacu. Avem toate șansele sa ne trezim cu cele mai plictisitoare alegeri din univers. Și asta nu e scenariul…

- Limba romana calcata in picioare din nou la Targu Mureș, unde primarul Soos Zoltan amplaseaza statui pe banda rulanta, desigur fara a afișa numele in limba romana! Cați vorbitori de limba latina mai avem in Targu Mureș nu știm, dar știm sigur ca de la „Iohannes de Hunyad" la „Janos Hunyadi" mai este…

- Meta Estate Trust, companie de tip holding ce activeaza in sectorul imobilar printr-un model investițional in premiera pe piața din Romania, anunța ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat prospectul de Oferta Publica Inițiala (IPO) al companiei. Astfel, Meta Estate Trust va desfașura…