Decizie radicală în județul Ilfov: Restricții prelungite cu două săptămâni Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a anunțat ca se prelungesc restricțiile pentru patru localitați din județ cu doua saptamani, pana pe 20 decembrie. Astfel, barurile, restaurantele, salile de cinema și jocurile de noroc raman inchise. Masura a fost luata fiindca rata de infectare cumulata a cazurilor de coronavirus in ultimele doua saptamani a ramas foarte ridicata: 7,26 la mia de locuitori. „Avand in vedere ca in judetul Ilfov rata de incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori, respectiv 7,26/1.000 locuitori, pentru urmatoarele 14 zile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

