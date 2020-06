Stiri pe aceeasi tema

- Cei 600.000 de locuitori vor fi testati cate 20.000 pe zi, in 17 centre. Guvernul a deblocat in acest scop un buget de 30 de milioane de euro, obiectivul fiind testarea populatiei in mod regulat. Initiial, cei vizati de teste vor fi oamenii din domenii care necesita multe contacte cu alte persoane (industria…

- Anul acesta ne scoatem din vocabular expresia „febra examenelor". Ministerul Educatiei si cel al Sanatatii au decis ca o temperatura de 37,3 grade Celsius ii scoate pe elevi din sala de examen. Cum se va face testarea elevilor.

- Autoritatile vor sa inceapa, luna viitoare, testarea nationala pentru COVID-19. Se incearca astfel obtinerea unei imagini de ansamblu despre modul in care Romania a trecut prin epidemia de coronavirus. Testele vor fi facute in colaborare cu Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- Premierul Ludovic Orban a apreciat ca CCR se plaseza de partea celor care incalca legea prin decizia care declara ilegale amenzile acordate celor care incalca ordonanțele militare din perioada starii de urgența. El a precizat ca decizia este un indemn la anarhie și la incalcarea legilor. „Aceasta decizie…

- Autoritațile din Constanța propun ca fiecare turist care dorește sa iși organizeze concediul pe litoral sa fie testat pentru noul tip de coronavirus. Hotelierii așteapta decizia Guvernului in acest sens.

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat vineri ca toate spitalele care se aflau in subordinea autoritaților locale vor trece, pe perioada epidemiei, sub coordonarea Ministerului Sanatații. „Guvernul a decis ca in perioada pandemiei toate unitațile sanitare care se aflau in subordinea autoritaților…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca va face rectificarea bugetara in 2-3 saptamani, adaugand ca autoritaților locale le va aloca resursele necesare pentru cheltuielile sociale cu persoanele vulnerabile.Citește și: Italia inchide benzinariile: autostrazile sunt primele vizate „Avem…