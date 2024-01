Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Chișinau, a fost declarata situație excepționala de nivel aviar, in legatura cu depistarea de catre Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) unor focare de influența aviara, inclusiv pe teritoriul municipiului. Decizia in acest sens a fost aprobata vineri de Comisia pentru…

- Draymond Green (33 de ani), baschetbalistul lui Golden State Warriors, a fost suspendat pe o perioada nedeterminata. NBA a dat verdictul in cazul lui Draymond Green,ca in meciul Golden State Warriors - Pheonix Suns (116-119) și-a lovit cu pumnul un advesar. Draymond Green, supendat pe o perioada nedeterminata…

- Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus) a primit spre aprobare un proiect de lege privind stabilirea statutului Marii Azov ca „mare interna” a Rusiei, potrivit EFE, scrie Agerpres."In Duma a fost depus un proiect de lege ce vizeaza stabilirea Marii Azov ca mare exclusiv interna…

- Comisia de Circulație a Primariei Timișoara a aprobat restricțiile anunțate de viceprimarul Ruben Lațcau pentru bulevardul Cetații, la intersecția cu Calea Torontalului. Astfel, pana pe 27 decembrie, in zona se va circula pe o singura banda pe sens.

- Decizie drastica privindu-l pe petrolistul Valentin Ticu. Iata comunicatul de astazi al Ligii Profesioniste de Fotbal: „Intrunita miercuri, 18 octombrie 2023, Comisia de Disciplina din cadrul FRF a luat urmatoarele hotarari: FCU 1948 Craiova FC vs. Yassine Bahassa – Ratificare sancțiune disciplinara…

- Presedintele Armeniei, Vahagn Haciaturian, a promulgat decizia Parlamentului de la Erevan privind ratificarea Statutului de la Roma al Curtii Penale Internationale (CPI), dupa scurte dezbateri pe marginea acestui proiect care a starnit mania Rusiei, aliatul traditional al Armeniei.