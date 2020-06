Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a depus, la birourile reunite, proiectul de declarație a Parlamentului privind situația spitalelor din Romania, document prin care Legislativul sa atraga atenția Guvernului Orban cu privire la blocajul produs in sistemul de sanatate. ”Am promis, am facut! Astazi (miercuri - n.r.) , ALDE a depus la birourile reunite proiectul de declarație a Parlamentului privind situația spitalelor din Romania. Prin acest document ne dorim sa atragem atenția Guvernului Orban cu privire la blocajul pe care l-a produs in sistemul de sanatate și consecințele extrem de grave…