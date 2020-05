Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a declarat sambata ca va 'mobiliza in totalitate' Garda Nationala din acest stat american din cauza revoltelor ce continua, o decizie fara precedent in istoria de 164 de ani a acestei forte, transmite dpa, potrivit Agerpres. 'Situatia din Minneapolis nu mai are…

- Orașul american Minneapolis e in stare de urgența de la moartea brutala a afro-americanului George Floyd, 46 de ani. Polițistul considerat vinovat pentru decesul lui, Derek Chauvin, 44 de ani, și-a cunoscut victima: au lucrat in același local, scrie NY Post. Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz…

- Cinci sute de soldati ai Garzii Nationale au fost mobilizati vineri dimineata pentru a restabili calmul in orasul Minneapolis (nordul SUA), dupa o a treia noapte consecutiva de violente in urma mortii unui afroamerican in cursul arestarii sale de catre politie, informeaza AFP, citand un comunicat…

- Trei jurnaliști de la CNN au fost luați în custodia poliției din Minnesota, în timp ce relatau în direct despre protestele din Minneapolis, locul în care un barbat de culoare a murit dupa ce un polițist alb l-a țintuit la pamânt timp de mai multe minute stând cu genunchiul…

- Politia a intervenit cu gaze lacrimogene, in timp ce protestatarii au aruncat cu pietre si au pulverizat graffiti, iar mai multe magazine au fost jefuite. Proteste au fost, de asemenea, la Chicago, Illinois, Los Angeles, California si Memphis, Tennessee. Guvernatorul din Minnesota,…

- Un oficial rus de rang inalt, Mihail Ignatiev, concediat de catre presedintele Vladimir Putin in ianuarie in urma unor scandaluri, a contestat destituirea sa la cea mai inalta instanta judiciara rusa - un prim caz de acest fel de mai bine de 20 de ani, relateaza AFP.

- O decizie definitiva privind desfasurarea US Open va fi luata la mijlocul lunii iunie. Turneul american este prevazut in perioada 31 august-13 septembrie. Organizatorii au precizat ca prevad ca turneul sa se desfasoare la data prevazuta, insa, avand in vedere schimbarile provocate de pandemia de Covid-19,…

- Organizatorii de la Wimbledon se pregatesc pentru o decizie fara precedent. Editia din acest an a turneului de Mare Slem ar urma sa fie anulata pentru prima oara in istorie pe timp de pace, din cauza pandemiei...